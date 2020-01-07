Traffico Roma del 07-01-2020 ore 07:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA
E ARDEATINA.
TRAFFICO INCOLONNATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL GRA E LA
TANGENZIALE EST.
TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI
DIREZIONE CENTRO.
CODE ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE, DIREZIONE CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL
DI DECIMA, DIREZIONE ROMA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI
MALAFEDE, DIREZIONE GRA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma