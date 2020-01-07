Traffico Roma del 07-01-2020 ore 09:00
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA
DELLA BUFALOTTA E VIA NOMENTANA ED ANCORA TRA CASILINA E APPIA.
TRAFFICO INCOLONNATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL GRA E LA
TANGENZIALE EST.
TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FOIUMICINO TRA FRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL
CAPPELLACCIO, DIREZIONE CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI DIREZIONE CENTRO.
CODE ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE, DIREZIONE CENTRO.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA IL GRA E TOR CERVARA, IN
QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA TOR DE CENCI E L’EUR,
DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI
MALAFEDE, DIREZIONE GRA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma