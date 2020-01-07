Traffico Roma del 07-01-2020 ore 10:30
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CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA
ROMANINA E ARDEATINA.
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA VIA DELLE VALLI E VIA
DEI CAMPI SPORTIVI, DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL
CAPPELLACCIO, DIREZIONE CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI DIREZIONE CENTRO.
CODE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE,
DIREZIONE GRA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DEL RISARO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTII
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AUTORE: PATRIZA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma