Traffico Roma del 07-01-2020 ore 12:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E
LA TANGENZIALE EST.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA SALARIA CON RALLENTAMENTI TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICO IN CODA ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA,
NELLE DUE DIREZIONI.
CHIUSE PER LAVORI DI REVISIONE ALLE SCALE MOBILI E ASCENSORI LE STAZIONI
DELLA METRO A: BALDO DEGLI UBALDI E CORNELIA.
PROGRAMMATA PER LE ORE 16.00 DI OGGI, NEL QUARTIERE TUSCOLANO, UNA
CERIMONIA COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE
21.00.
PRIMA DI CONCLUDERE UNA NOTIZIA SUL TRASPORTO PUBBLICO
SERVIZIO METRO A CIRCOLAZIONE TEMPORANEAMENTE INTERROTTA PER SOCCORSO A
VIAGGIATORE SUI BINARI ALLA STAZIONE FURIO CAMILLO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma