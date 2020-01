Traffico Roma del 07-01-2020 ore 14:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DELLA PINETRA SACCHETTI SIAMO

ALL’ALTEZZA DI VIA SAN CLETO PAPA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO

CON VIA GASPERINA.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E

L’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

PROGRAMMATA PER LE ORE 16.00 DI OGGI, NEL QUARTIERE APPIO TUSCOLANO, UNA

CERIMONIA COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE

21.00.

CERIMONIA COMMEMORATIVA, DALLE 17:00 ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL

PARCO DELLA RIMEMBRANZA.

PRIMA DI CONCLUDERE UNA NOTIZIA SUL TRASPORTO PUBBLICO

METRO A – CIRCOLAZIONE TEMPORANEAMENTE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA,

NELLE DUE DIREZIONI, PER SOCCORSO A UN VIAGGIATORE NELLA STAZIONE PONTE

LUNGO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. RALLENTAMENTI TRA TERMINI E

BATTISTINI.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma