Traffico Roma del 07-01-2020 ore 16:30

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO

IL CENTRO CITTA’.

STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORRENOVA TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA

PRENESTINA VERSO VIA DELL’ACQUA VERGINE.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA

TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

PROGRAMMATA PER LE ORE 16.00 DI OGGI, NEL QUARTIERE APPIO TUSCOLANO, UNA

CERIMONIA COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE

21.00.

CERIMONIA COMMEMORATIVA, DALLE 17:00 ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL

PARCO DELLA RIMEMBRANZA.

PRIMA DI CONCLUDERE UNA NOTIZIA SUL TRASPORTO PUBBLICO

METRO A – CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA SULL’INTERA TRATTA.

CHIUSE PER LAVORI DI REVISIONE ALLE SCALE MOBILI E ASCENSORI LE STAZIONI

DELLA METRO A: BALDO DEGLI UBALDI E CORNELIA.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

