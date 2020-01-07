Traffico Roma del 07-01-2020 ore 16:30
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RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO
IL CENTRO CITTA’.
STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORRENOVA TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA
PRENESTINA VERSO VIA DELL’ACQUA VERGINE.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA
TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
PROGRAMMATA PER LE ORE 16.00 DI OGGI, NEL QUARTIERE APPIO TUSCOLANO, UNA
CERIMONIA COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE
21.00.
CERIMONIA COMMEMORATIVA, DALLE 17:00 ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL
PARCO DELLA RIMEMBRANZA.
PRIMA DI CONCLUDERE UNA NOTIZIA SUL TRASPORTO PUBBLICO
METRO A – CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA SULL’INTERA TRATTA.
CHIUSE PER LAVORI DI REVISIONE ALLE SCALE MOBILI E ASCENSORI LE STAZIONI
DELLA METRO A: BALDO DEGLI UBALDI E CORNELIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma