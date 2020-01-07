Traffico Roma del 07-01-2020 ore 17:30
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SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA
ARDEATINA E LA TUSCOLANA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ISOLA FARNESE SIAMO SULLA VIA CASSIA
IN PROSSIMITA’ DI VIA BETTOLI
SEMPRE SULLA CASSIA IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI
GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA
TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E SULLA VIA
PORTUENSE TR VIA CLIVO PORTUENSE E LARGO ALESSANDRO TOJA IN DIREZIONE DI
VIA ETTORE ROLLI
E’ IN PIENO SVOLGIMENTO NEL QUARTIERE TUSCOLANO, UNA CERIMONIA
COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 21.00.
CERIMONIA COMMEMORATIVA, DALLE 17:00 ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL
PARCO DELLA RIMEMBRANZA.
ESTESO PER OGGI IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZOINE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI , OLTRE AI DIVIETI GIA PREVISTI , NON
POTRANNO CIRCOLARE DALLE ORE 16.30 ALLE 20.30 , AUTOVEICOLI DIESEL SINO AD
EURO 3 .
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma