Traffico Roma del 07-01-2020 ore 17:30

SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA

ARDEATINA E LA TUSCOLANA.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ISOLA FARNESE SIAMO SULLA VIA CASSIA

IN PROSSIMITA’ DI VIA BETTOLI

SEMPRE SULLA CASSIA IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI

GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA

TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E SULLA VIA

PORTUENSE TR VIA CLIVO PORTUENSE E LARGO ALESSANDRO TOJA IN DIREZIONE DI

VIA ETTORE ROLLI

E’ IN PIENO SVOLGIMENTO NEL QUARTIERE TUSCOLANO, UNA CERIMONIA

COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 21.00.

CERIMONIA COMMEMORATIVA, DALLE 17:00 ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL

PARCO DELLA RIMEMBRANZA.

ESTESO PER OGGI IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZOINE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE

PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI , OLTRE AI DIVIETI GIA PREVISTI , NON

POTRANNO CIRCOLARE DALLE ORE 16.30 ALLE 20.30 , AUTOVEICOLI DIESEL SINO AD

EURO 3 .

PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI

SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma