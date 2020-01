Traffico Roma del 07-01-2020 ore 18:00

SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA

ARDEATINA E LA TUSCOLANA.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ISOLA FARNESE SIAMO SULLA VIA CASSIA

IN PROSSIMITA’ DI VIA BETTOLI

SEMPRE SULLA CASSIA IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI

GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA

ALESSANDRO TORLONIA.

IN VIA DEL FORO ITALICO IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E

VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PORTUENSE TRA VIA CLIVO PORTUENSE E LARGO

ALESSANDRO TOJA IN DIREZIONE DI VIA ETTORE ROLLI

NEL QUARTIERE TUSCOLANO E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA CERIMONIA

COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 21.00.

CERIMONIA COMMEMORATIVA, SINO ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL PARCO

DELLA RIMEMBRANZA.

ESTESO PER OGGI IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZOINE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE

PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI , OLTRE AI DIVIETI GIA PREVISTI , NON

POTRANNO CIRCOLARE SINO ALLE 20.30 , AUTOVEICOLI DIESEL SINO AD EURO 3 .

