Traffico Roma del 07-01-2020 ore 18:00
Più informazioni su
SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA
ARDEATINA E LA TUSCOLANA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ISOLA FARNESE SIAMO SULLA VIA CASSIA
IN PROSSIMITA’ DI VIA BETTOLI
SEMPRE SULLA CASSIA IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI
GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA
ALESSANDRO TORLONIA.
IN VIA DEL FORO ITALICO IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E
VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PORTUENSE TRA VIA CLIVO PORTUENSE E LARGO
ALESSANDRO TOJA IN DIREZIONE DI VIA ETTORE ROLLI
NEL QUARTIERE TUSCOLANO E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA CERIMONIA
COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 21.00.
CERIMONIA COMMEMORATIVA, SINO ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL PARCO
DELLA RIMEMBRANZA.
ESTESO PER OGGI IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZOINE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI , OLTRE AI DIVIETI GIA PREVISTI , NON
POTRANNO CIRCOLARE SINO ALLE 20.30 , AUTOVEICOLI DIESEL SINO AD EURO 3 .
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma