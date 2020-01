Traffico Roma del 07-01-2020 ore 19:00

SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA

ARDEATINA E LA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA

NOMENTANA E LA VIA PRENESTINA

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA

ALESSANDRO TORLONIA.

SULLA CASSIA IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA

VERSO IL CENTRO CITTA’.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ANCHE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI TOR

DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PORTUENSE TRA VIA CLIVO PORTUENSE E LARGO

ALESSANDRO TOJA IN DIREZIONE DI VIA ETTORE ROLLI

NEL QUARTIERE TUSCOLANO E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA CERIMONIA

COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 21.00.

CERIMONIA COMMEMORATIVA, SINO ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL PARCO

DELLA RIMEMBRANZA.

ESTESO PER OGGI IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZOINE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE

PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI , OLTRE AI DIVIETI GIA PREVISTI , NON

POTRANNO CIRCOLARE SINO ALLE 20.30 , AUTOVEICOLI DIESEL SINO AD EURO 3 .

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma