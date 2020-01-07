Traffico Roma del 07-01-2020 ore 19:00
Più informazioni su
SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA
ARDEATINA E LA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA
NOMENTANA E LA VIA PRENESTINA
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA
ALESSANDRO TORLONIA.
SULLA CASSIA IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA
VERSO IL CENTRO CITTA’.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ANCHE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI TOR
DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PORTUENSE TRA VIA CLIVO PORTUENSE E LARGO
ALESSANDRO TOJA IN DIREZIONE DI VIA ETTORE ROLLI
NEL QUARTIERE TUSCOLANO E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA CERIMONIA
COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 21.00.
CERIMONIA COMMEMORATIVA, SINO ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL PARCO
DELLA RIMEMBRANZA.
ESTESO PER OGGI IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZOINE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI , OLTRE AI DIVIETI GIA PREVISTI , NON
POTRANNO CIRCOLARE SINO ALLE 20.30 , AUTOVEICOLI DIESEL SINO AD EURO 3 .
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma