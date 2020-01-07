Traffico Roma del 07-01-2020 ore 20:00
Più informazioni su
SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE TRA VIA
FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO.
SULLA CASSIA IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA
VERSO IL CENTRO CITTA’.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ANCHE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI TOR
DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI.
TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIA ALFONSINE E VIA
DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VIA DI
MEZZOCAMMINO SEMPRE IN DIREZIONE DEL LITORALE.
NEL QUARTIERE TUSCOLANO E’ ANCORA IN CORSO LA CERIMONIA COMMEMORATIVA
IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 21.00.
CERIMONIA COMMEMORATIVA, SINO ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL PARCO
DELLA RIMEMBRANZA.
TRASPORTO PUBBLICO;
CHIUSE PER LAVORI DI REVISIONE ALLE SCALE MOBILI E ASCENSORI LE STAZIONI
DELLA METRO A: BALDO DEGLI UBALDI E CORNELIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma