Traffico Roma del 07-01-2021 ore 19:00

Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buonasera Bentrovati a questo appuntamento sulla Pontina in corso le ripercussioni di un incidente avvenuto circa un’ora fa all’altezza di Tor de’ Cenci disagi Roma incidente disagi in via di Torrenova verso la via Prenestina un altro incidente lo abbiamo nella zona di Labaro siamo vicino prima porta incidente sul viale gimona del Friuli i lavori tra alla via Nomentana nella via Palombarese ripercussioni arrivando da Roma per la chiusura di via di Porta Furba intenso del traffico sulla via Tuscolana altro traffico tra la via Casilina e piazzale Prenestino poi intanto proseguono i disagi tra i Lungotevere Prati e Piazza Adriana a seguito della chiusura del Bivio per via Crescenzio e infine lavori sulla via Cristoforo Colombo all’altezza del laghetto dell’EUR con ripercussioni in direzione della Marconi dettagli di queste e altre notizie nel sito Roma punto luceverde.it e con questo per il momento è tutto Ci risentiamo tra un’ora circa un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

