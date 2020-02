Traffico Roma del 07-02-2020 ore 07:30

CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA

CASILINA ED ARDEATINA

SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA

VERSO IL CENTRO E SULLA SALARIA DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO DELL’URBE

VERSO LA TANGENZIALE.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

TRASPORTO PUBBLICO ,

GIORNATA DIFFICILE OGGI PER CHI SI SPOSTA IN TRENO, DOPO L’INCIDENTE DI

IERI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ MILANO BOLOGNA, IL SERVIZIO FERROVIARIO

E’ STATO RIPROGRAMMATO PER I TRENI A MEDIA – LUNGA PERCORRENZA E PER I

TRENI REGIONALI. INOLTRE SEMPRE NELLA GIORNATA ODIERNA E’ STATO PROCLAMATO

UNO SCIOPERO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO , DA ALCUNE SIGLE SINDACALI,

DALLE 09.00 ALLE 17.00.

DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE

DI 24 ORE , SCIOPERO , CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE COMPAGNIE ALITALIA

E AIR ITALY E IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ AVIATION SERVICES.

FASCE ORARIE DI TUTELA, DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 18 ALLE 21, NELLE QUALI I

VOLI DEVONO ESSERE COMUNQUE EFFETTUATI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma