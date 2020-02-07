Traffico Roma del 07-02-2020 ore 08:00
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA
CASILINA ED ARDEATINA
SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA
VERSO IL CENTRO E SULLA SALARIA DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO DELL’URBE
VERSO LA TANGENZIALE.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
TEMPERATURE RIGIDE QUESTA MATTINA, PRUDENZA IN VIA APPIA PIGNATELLI ED IN
VIA DI VERMICINO SONO SEGNALATI TRATTI GHIACCIATI.
TRASPORTO PUBBLICO ,
GIORNATA DIFFICILE OGGI PER CHI SI SPOSTA IN TRENO, DOPO L’INCIDENTE DI
IERI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ MILANO BOLOGNA, IL SERVIZIO FERROVIARIO
E’ STATO RIPROGRAMMATO PER I TRENI A MEDIA – LUNGA PERCORRENZA E PER I
TRENI REGIONALI. INOLTRE PER OGGI, E’ STATO PROCLAMATO UNO SCIOPERO NEL
COMPARTO FERROVIARIO , SCIOPERO CHE INTERESSERA LA FASCIA ORARIA 09.00 –
17.00 E SI ARTICOLERA’ CON MODALITA’ DIFFERENTI.
DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE
DI 24 ORE , SCIOPERO , CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE COMPAGNIE ALITALIA
E AIR ITALY E IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ AVIATION SERVICES.
FASCE ORARIE DI TUTELA, DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 18 ALLE 21, NELLE QUALI I
VOLI DEVONO ESSERE COMUNQUE EFFETTUATI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma