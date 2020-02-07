Traffico Roma del 07-02-2020 ore 09:00
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SI STA’ IN FILA SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA IDROVORE DELLA MAGLIANA E VIA
DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
CODE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA NICOLA LOMBARDI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA
DELL’OLMO.
TEMPERATURE RIGIDE QUESTA MATTINA,SONO SEGNALATI TRATTI GHIACCIATI SU
ALCUNE STRADE, TRA QUESTE VIA DELLA MAGLIANA E VIA DI VERMICINO.
RACCOMANDIAMO PRUDENZA NELLA GUIDA.
TRASPORTO PUBBLICO ,
OGGI SCIOPERI, RITARDI E RIPROGRAMMAZIONE DELLE CORSE DOPO L’INCIDENTE DI
IERI SULLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’ MILANO- BOLOGNA.. LO SCIOPERO
INTERESSERA LA FASCIA ORARIA 09.00 – 17.00 E SI ARTICOLERA’ CON MODALITA’
DIFFERENTI.
DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE
DI 24 ORE , SCIOPERO , CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE COMPAGNIE ALITALIA
E AIR ITALY E IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ AVIATION SERVICES.
FASCE ORARIE DI TUTELA, DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 18 ALLE 21, NELLE QUALI I
VOLI DEVONO ESSERE COMUNQUE EFFETTUATI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma