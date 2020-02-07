Traffico Roma del 07-02-2020 ore 09:30
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UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASSIA E
VIA SALARIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE
IN ESTERNA DALLA CASILINA ALLA A24 ROMA TERAMO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEL FORO ITALICO IN PROSSIMITA’ DI VIALE
DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA TRIONFALE ALL’ALTEZZA
DI VIA ARISTIDE GABELLI E SULLA VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA
DELL’OLMO.
RALLENTAMENTI IN VIA DI TOR BELLA MONACA , TRA VIA AMICO ASPERTINI ED IL
RACCORDO. VI RICORDIAMO CHE A PARTIRE DALLE ORE 09 , PER LAVORI E’ CHIUSA
IN VIA DI TOR BELLA MONACA, LA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO IN
CARREGGIATA INTERNA. LA RIAPERTURA ALLE ORE 17 DI OGGI.
PRUDENZA IN VIA DELLA MAGLIANA E VIA DI VERMICINO,SONO SEGNALATI TRATTI
GHIACCIATI .
TRASPORTO PUBBLICO ,
OGGI SCIOPERI, RITARDI E RIPROGRAMMAZIONE DELLE CORSE DOPO L’INCIDENTE DI
IERI SULLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’ MILANO- BOLOGNA.. LO SCIOPERO
INTERESSERA LA FASCIA ORARIA 09.00 – 17.00 E SI ARTICOLERA’ CON MODALITA’
DIFFERENTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma