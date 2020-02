Traffico Roma del 07-02-2020 ore 10:00

UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASILINA ALLA A24 ROMA TERAMO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEL FORO ITALICO IN PROSSIMITA’ DI VIALE

DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA TRIONFALE ALL’ALTEZZA

DI VIA ARISTIDE GABELLI E VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA FRANCESCO

ALGAROTTI

RALLENTAMENTI IN VIA DI TOR BELLA MONACA , TRA VIA AMICO ASPERTINI ED IL

RACCORDO. VI RICORDIAMO CHE A PARTIRE DALLE ORE 09 , PER LAVORI E’ CHIUSA

IN VIA DI TOR BELLA MONACA, LA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO IN

CARREGGIATA INTERNA. LA RIAPERTURA ALLE ORE 17 DI OGGI.

PRUDENZA IN VIA DI VERMICINO,SONO SEGNALATI TRATTI GHIACCIATI .

TRASPORTO PUBBLICO ,

DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24

ORE , SCIOPERO , CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE COMPAGNIE ALITALIA E AIR

ITALY E IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ AVIATION SERVICES.

FASCE ORARIE DI TUTELA, DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 18 ALLE 21, NELLE QUALI I

VOLI DEVONO ESSERE COMUNQUE EFFETTUATI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma