Traffico Roma del 07-02-2020 ore 12:30
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RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI PIETRALATA IN PROSSIMITA’ DI VIA
MATTEO TONDI
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DELLA LEGA LOMBARDA
NELLE VICINANZE DI VIA ARDUINO.
SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE VIA CASILINA CON FORTI RALLENTAMENTI NEI
PRESSI DI VIA DI TOR BELLA MONACA.
E SU VIA DI TOR BELLA MONACA IL TRAFFICO RALLENTA PER LA CHIUSURA, A
SEGUITO DI LAVORI, DELLA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO IN CARREGGIATA
INTERNA. LA RIAPERTURA ALLE ORE 17 DI OGGI.
TRASPORTO PUBBLICO ,
PROSEGUE LO SCIOPERO NEL COMPARTO FERROVIARIO SINO ALLE 17.00, SCIOPERO,
CHE SI ARTICOLERA’ CON MODALITA’ DIFFERENTI.
DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE
DI 24 ORE , CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE COMPAGNIE ALITALIA E AIR ITALY
E IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ AVIATION SERVICES.
FASCE ORARIE DI TUTELA, DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 18 ALLE 21, NELLE QUALI I
VOLI DEVONO ESSERE COMUNQUE EFFETTUATI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma