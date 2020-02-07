Traffico Roma del 07-02-2020 ore 13:30
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CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA
BUFALOTTA E LA A24 ROMA-TERAMO.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA PASQUALE
II.
ALL’EUR DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE ASIA
ALL’INCROCIO CON VIA C. COLOMBO.
TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO ROMANO
A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTÀ.
LUNGO LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
ROMA TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEL
CASALE DI SAN BASILIO IN ENTRATA IN CITTÀ.
RICORDIAMO LO SCIOPERO NEL COMPARTO FERROVIARIO FINO ALLE 17.00 SCIOPERO
CHE SI ARTICOLA CON DIFFERENTI MODALITÀ.
DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DELLO SCIOPERO NAZIONALE DI
24 ORE, CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE COMPAGNIE ALITALIA E AIR ITALY E
IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ AVIATION SERVICES.
FASCIA ORARIA E DI TUTELA DALLE 18 ALLE 21, DURANTE LA QUALE I VOLI DEVONO
ESSERE COMUNQUE EFFETTUATI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma