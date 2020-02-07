Traffico Roma del 07-02-2020 ore 15:30
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CODE A TRATTI PER TRAFFICO E PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DEL RACCORDO ANULARE DALLA NOMENTANA ALLA TUSCOLANA .
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
ANAGNINA.
TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO ROMANO
A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTÀ.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST NELLA STESSA
DIREZIONE CODE DA LARGO RODOLFO LANCIANI AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO.
RICORDIAMO LO SCIOPERO NEL COMPARTO FERROVIARIO FINO ALLE 17.00 SCIOPERO
CHE SI ARTICOLA CON DIFFERENTI MODALITÀ.
DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DELLO SCIOPERO NAZIONALE DI
24 ORE, CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE COMPAGNIE ALITALIA E AIR ITALY E
IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ AVIATION SERVICES.
FASCIA ORARIA E DI TUTELA DALLE 18 ALLE 21, DURANTE LA QUALE I VOLI DEVONO
ESSERE COMUNQUE EFFETTUATI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma