Traffico Roma del 07-02-2020 ore 16:30

CODE PER TRAFFICO E PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA

BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRE CODE A TRATTI DALLA BUFALOTTA ALLA

PRENESTINA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA

TUSCOLANA.

AL NUOVO SALARIO DISAGI PER UN UNCIDENTE IN VIA MONTE CERVIALTO

A TORRE SPACCATA RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA VALTER TOBAGI

ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUDERI DI CASA CALDA.

ALL’EUR DIFFICOLTÀ DI CIRCOALZIONE SU LARGO MUSTAFA KEMAL ALL’ALTEZZA DI

VIALE UMBERTO TUPINI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

CODE PER TRAFFICO E PER UN ICNIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI

FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, L’INCIDENTE è

AVVENUTO ALL’ATEZZA DI VIALE DEI CAMPI SPORTIVI; PROSEGUENDO LUNGO LA

TANGENZIALE EST NELLA STESSA DIREZIONE CODE DA LARGO RODOLFO LANCIANI AL

BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO.

OGGI SCIOPERI, RITARDI E RIPROGRAMMAZIONE DELLE CORSE DOPO L’INCIDENTE DI

IERI SULLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’ MILANO- BOLOGNA.. LO SCIOPERO

TERMINERA’ ALLE 17.00.

DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE

DI 24 ORE, SCIOPERO, CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE COMPAGNIE ALITALIA E

AIR ITALY ED IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ AVIATION SERVICES.

FASCIA ORARIA E DI TUTELA DALLE 18 ALLE 21, DURANTE LA QUALE I VOLI DEVONO

ESSERE COMUNQUE EFFETTUATI.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma