Traffico Roma del 07-02-2020 ore 17:30
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SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER UN INCIDENTE TRA LA BARRIERA DI ROMA
SUD E MONTEPORZIO IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO E PER
INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRE CODE A TRATTI
DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
IN CITTà AL QUARTIERE TRIESTE RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA
NEMORENSE ALL’ALTEZZA DI VIA ARCHIANO.
AL LAURENTINO 38 PER UN’ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SULLA VIA
LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA CELINE.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
ANAGNINA.
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE,
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO
STADIO OLIMPICO E DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST SEMPRE VERSO SAN
GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO.
CODE SUL TRATTO URBANO DELA A24 ROMA TERAMO DALLA TANGENZIALE A VIALE
PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULARE.
DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE
DI 24 ORE, SCIOPERO , CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE COMPAGNIE ALITALIA E
AIR ITALY ED IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ AVIATION SERVICES. FASCIA ORARIA E
DI TUTELA DALLE 18 ALLE 21, DURANTE LA QUALE I VOLI DOVRANNO ESSERE
COMUNQUE EFFETTUATI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma