Traffico Roma del 07-02-2020 ore 19:00

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO E PER

INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRE CODE A TRATTI

DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA E DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ARDEATINA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA

TUSCOLANA.

IN CITTÀ AL QUARTIERE TRIESTE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA

NEMORENSE ALL’ALTEZZA DI VIA ARCHIANO.

AL LAURENTINO 38 PER UN’ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SULLA VIA

LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA CELINE.

SULLA VIA ARDEATINA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA

DELLE CORNACCHIOLE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO

STADIO OLIMPICO E DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI,

PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST SEMPRE VERSO SAN GIOVANNIDA VIA DEI

MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE

IN QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE.

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DALLA TANGENZIALE A VIALE

PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULARE E DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTÀ.

TRASPORTO PUBBLICO:

OGGI DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DI UNO SCIOPERO

NAZIONALE DI 24 ORE, SCIOPERO, CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE COMPAGNIE

ALITALIA E AIR ITALY ED IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ AVIATION SERVICES.

———————–

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma