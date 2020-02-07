Traffico Roma del 07-02-2020 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA
NOMENTANA ALLA VIA APPIA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
SULLA VIA ARDEATINA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA
DELLE CORNACCHIOLE.
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO
STADIO OLIMPICO E DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI,
PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST SEMPRE VERSO SAN GIOVANNIDA VIA DEI
MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DALLA TANGENZIALE A VIALE
PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULARE E DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTÀ.
TRASPORTO PUBBLICO:
OGGI DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DI UNO SCIOPERO
NAZIONALE DI 24 ORE, SCIOPERO, CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE COMPAGNIE
ALITALIA E AIR ITALY ED IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ AVIATION SERVICES.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma