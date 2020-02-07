Traffico Roma del 07-02-2020 ore 20:00
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA
NOMENTANA ALLA VIA APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE PER UN INCIDENTE DA TOR
CERVARA A VIA FILIPPO FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO IN AUMENTO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO PER L’INCONRO DI
CALCIO ROMA BOLOGNA CHE SI GIOCHERÀ ALLE 20,45.
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE; PRESTARE ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA SUL POSTO.
AL MOMENTO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO
LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA NOMENTANA E
PROSEGUENDO SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIALE DEI CAMPI
SPORTIVI.
TRASPORTO PUBBLICO:
OGGI DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DI UNO SCIOPERO
NAZIONALE DI 24 ORE, SCIOPERO, CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE COMPAGNIE
ALITALIA E AIR ITALY ED IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ AVIATION SERVICES.
FASCIA ORARIA E DI TUTELA DALLE 18 ALLE 21.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma