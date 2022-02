Traffico Roma del 07-02-2022 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione venerdì trovati all’ascolto ancora chiusa la tangenziale est per incidente prima della nuova galleria della circonvallazione interna in direzione Salaria radio resta difficile la situazione sul percorso Urbano della A24 Dove è stato chiuso lo svincolo per rimettersi in tangenziale verso la Salaria concludi inevitabili da via Fiorentini le difficoltà di immissione in tangenziale si consiglia l’uscita alternativa via Fiorentini e di riprogrammare il percorso sempre in tangenziale code verso San Giovanni per lavori in bici è all’altezza della Salaria ricordiamo che chiuso viale Parioli per lavori di potatura da piazza Santiago del Cile e via Gualtiero Castellani la riapertura nella pomeriggio alle 17 deviazioni anche per le linee bus della trasporto pubblico code poi sono segnalate su via di Torre Maura per incidente all’altezza di via Torre Spaccata stessa situazione su via Portuense all’incrocio con viaRino Maiorana anche in zona Tor Carbone Ci sono code su via di Grotta Perfetta e via Ardeatina per un incidente all’altezza di via di Vigna Murata ricordiamo infine che è una manifestazione in corso in via Molise nei pressi della sede del Ministero dello Sviluppo Economico fino alle 13 orario previsto per il termine della protesta non si escludono rallentamenti e disagi per il traffico nell’area circostante dettagli di queste altre notizie sul sito Roma punto luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

