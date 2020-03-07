Traffico Roma del 07-03-2020 ore 09:00
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TRAFFICO REGOLARE QUESTO SABATO SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE,
SUL GRA E SUL TRATTO UTBANO DELLA A24
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA LICIO GIORGIERI
SEMPRE VERSO IL CENTRO.
RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFCO, I
LAVORI PROSEGUIRANNO IN ORARIO NOTTURNO, E QUINDI DALLE 22,00 ALLE 6,00
FINO AL 23 DI MARZO .
PER LAVORI SUI BINARI, NEL TRATTO TRA VIA CHIARADIA E PIAZZA MANCINI, FINO
AL 27 MARZO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, TRAM DELLA LINEA 2 SOSTITUITI DA BUS
LUNGO L’INTERO PERCORSO.
ANCHE ALL’EUR, PROSEGUONO I LAVORI AL SOTTOPASSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO
E VIA PONTINA, ALTEZZA VIA CARLO LEVI: FREQUENTE LA FORMAZIONE DI
RALLENTAMENTI E CODE SU ENTRAMBE LE ARTERIE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL
CENTRO.
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ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma