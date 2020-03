Traffico Roma del 07-03-2020 ore 09:30

IL TRAFFICO RIMANE REGOLARE QUESTO SABATO SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA

CAPITALE, SUL GRA E SUL TRATTO UTBANO DELLA A24

PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA LICIO GIORGIERI

SEMPRE VERSO IL CENTRO.

RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFCO, I

LAVORI PROSEGUIRANNO IN ORARIO NOTTURNO, E QUINDI DALLE 22,00 ALLE 6,00

FINO AL 23 DI MARZO .

PER LAVORI SUI BINARI, NEL TRATTO TRA VIA CHIARADIA E PIAZZA MANCINI, FINO

AL 27 MARZO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, TRAM DELLA LINEA 2 SOSTITUITI DA BUS

LUNGO L’INTERO PERCORSO.

PER CONSENTIRE LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO DI TANGENZIALE SOVRASTANTE

LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, DA LUNEDì 9 MARZO E FINO AL 16 MARZO NELL

FASCIANOTTURBA 22 ALLE 5

SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO VIA MASANIELLO, IL PIAZZALE DELLA STAZIONE

TIBURTINA E LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA IN DIREZIONE DELLA SALARIA

PREVISTE DEVIAZIONI PER 17 LINEE DI BUS

SINO AL 15 MARZO SOSPESE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE LINEE ATAC E ROMA

TPL; LA SOSPENSIONE RIGUARDA ANCHE LE CORSE SCOLASTICHE COTRAL NEL LAZIO.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

