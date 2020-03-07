Traffico Roma del 07-03-2020 ore 13:30
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SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO
SVINCOLO DELL’ ANAGNINA FINO ALL’APPIA.
PER CONSENTIRE LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO DI TANGENZIALE SOVRASTANTE
LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, DA LUNEDì 9 MARZO E FINO AL 16 MARZO NELL
FASCIA NOTTURNA 22 ALLE 5
SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO VIA MASANIELLO, IL PIAZZALE DELLA STAZIONE
TIBURTINA E LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA IN DIREZIONE DELLA SALARIA
PREVISTE DEVIAZIONI PER 17 LINEE DI BUS.
SINO AL 15 MARZO SOSPESE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE LINEE ATAC E ROMA
TPL; LA SOSPENSIONE RIGUARDA ANCHE LE CORSE SCOLASTICHE COTRAL NEL
LAZIO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma