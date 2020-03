Traffico Roma del 07-03-2020 ore 14:30

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO

SVINCOLO DELL’ ANAGNINA FINO ALL’APPIA.

PER CONSENTIRE LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO DI TANGENZIALE SOVRASTANTE

LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, DA LUNEDì 9 MARZO E FINO AL 16 MARZO NELL

FASCIA NOTTURNA 22 ALLE 5

SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO VIA MASANIELLO, IL PIAZZALE DELLA STAZIONE

TIBURTINA E LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA IN DIREZIONE DELLA SALARIA

PREVISTE DEVIAZIONI PER 17 LINEE DI BUS.

SINO AL 15 MARZO SOSPESE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE LINEE ATAC E ROMA

TPL; LA SOSPENSIONE RIGUARDA ANCHE LE CORSE SCOLASTICHE COTRAL NEL

LAZIO.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma