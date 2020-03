Traffico Roma del 07-03-2020 ore 16:30

ALLENTAMENTI PER LAVORI SU VIA AURIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA

AURELIA ANTICA.

PER CONSENTIRE LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO DI TANGENZIALE SOVRASTANTE

LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, DA LUNEDì 9 MARZO E FINO AL 16 MARZO NELL

FASCIA NOTTURNA 22 ALLE 5

SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO VIA MASANIELLO, IL PIAZZALE DELLA STAZIONE

TIBURTINA E LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA IN DIREZIONE DELLA SALARIA

PREVISTE DEVIAZIONI PER 17 LINEE DI BUS.

NELLA ZONA DI VILLA GORDIANI CHIUSA L’INTERO TRATTO DI VIA D’ISTRIA PER UN

DISSESTO DEL MANTO STRADALE . PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma