Traffico Roma del 07-03-2020 ore 16:30
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ALLENTAMENTI PER LAVORI SU VIA AURIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA
AURELIA ANTICA.
PER CONSENTIRE LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO DI TANGENZIALE SOVRASTANTE
LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, DA LUNEDì 9 MARZO E FINO AL 16 MARZO NELL
FASCIA NOTTURNA 22 ALLE 5
SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO VIA MASANIELLO, IL PIAZZALE DELLA STAZIONE
TIBURTINA E LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA IN DIREZIONE DELLA SALARIA
PREVISTE DEVIAZIONI PER 17 LINEE DI BUS.
NELLA ZONA DI VILLA GORDIANI CHIUSA L’INTERO TRATTO DI VIA D’ISTRIA PER UN
DISSESTO DEL MANTO STRADALE . PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma