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Traffico Roma del 07-03-2020 ore 17:00

di - 07 Marzo 2020 - 17:00

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ALLENTAMENTI PER LAVORI  SU VIA AURIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA
AURELIA ANTICA.
PER CONSENTIRE LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO DI  TANGENZIALE SOVRASTANTE
LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA,  DA LUNEDì 9 MARZO E FINO AL 16 MARZO NELL
FASCIA NOTTURNA   22 ALLE 5
SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO VIA MASANIELLO, IL PIAZZALE DELLA STAZIONE
TIBURTINA E LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA IN DIREZIONE DELLA SALARIA
PREVISTE DEVIAZIONI PER 17 LINEE DI BUS.  
NELLA ZONA DI VILLA GORDIANI CHIUSA L’INTERO TRATTO DI VIA D’ISTRIA  PER UN
DISSESTO DEL MANTO STRADALE . PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.    
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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