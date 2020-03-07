Traffico Roma del 07-03-2020 ore 18:30
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IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CHIUSA L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO TRA
FIUMICINO E LO SVINCOLO PER LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE VIA
DELLA MAGLIANA.
RALLENTAMENTI PER LAVORI SU VIA AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA
AURELIA ANTICA DIREZIONE CENTRO.
RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO IN
DIREZIONE PINETA SACCHETTI. I LAVORI PROSEGUIRANNO IN ORARIO NOTTURNO, E
QUINDI DALLE 22,00 ALLE 6,00 FINO AL 23 DI MARZO .
NELLA ZONA DI VILLA GORDIANI CHIUSA L’INTERO TRATTO DI VIA D’ISTRIA PER UN
DISSESTO DEL MANTO STRADALE . PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
TRASPORTO PUBBLICO SINO AL 15 MARZO SOSPESE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE
LINEE ATAC E ROMA TPL; LA SOSPENSIONE RIGUARDA ANCHE LE CORSE SCOLASTICHE
COTRAL NEL LAZIO. .
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma