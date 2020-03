Traffico Roma del 07-03-2020 ore 18:30

IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CHIUSA L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO TRA

FIUMICINO E LO SVINCOLO PER LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE VIA

DELLA MAGLIANA.

RALLENTAMENTI PER LAVORI SU VIA AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA

AURELIA ANTICA DIREZIONE CENTRO.

RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO IN

DIREZIONE PINETA SACCHETTI. I LAVORI PROSEGUIRANNO IN ORARIO NOTTURNO, E

QUINDI DALLE 22,00 ALLE 6,00 FINO AL 23 DI MARZO .

NELLA ZONA DI VILLA GORDIANI CHIUSA L’INTERO TRATTO DI VIA D’ISTRIA PER UN

DISSESTO DEL MANTO STRADALE . PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

TRASPORTO PUBBLICO SINO AL 15 MARZO SOSPESE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE

LINEE ATAC E ROMA TPL; LA SOSPENSIONE RIGUARDA ANCHE LE CORSE SCOLASTICHE

COTRAL NEL LAZIO. .

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma