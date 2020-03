Traffico Roma del 07-03-2020 ore 19:30

RIAPERTA L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RISOLTO L’ INCIDENTE TRA FIUMICINO

E LO SVINCOLO PER LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE VIA DELLA

MAGLIANA. SUL POSTO CI SONO RALLENTAMENTI.

RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO IN

DIREZIONE PINETA SACCHETTI. I LAVORI PROSEGUIRANNO IN ORARIO NOTTURNO, E

QUINDI DALLE 22,00 ALLE 6,00 FINO AL 23 DI MARZO .

NELLA ZONA DI VILLA GORDIANI CHIUSA L’INTERO TRATTO DI VIA D’ISTRIA PER UN

DISSESTO DEL MANTO STRADALE . PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

TRASPORTO PUBBLICO SINO AL 15 MARZO SOSPESE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE

LINEE ATAC E ROMA TPL; LA SOSPENSIONE RIGUARDA ANCHE LE CORSE SCOLASTICHE

COTRAL NEL LAZIO. .

