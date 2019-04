Traffico Roma del 07-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 07.20

Maria Barbara Taormina

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE QUESTA DOMENICA MATTINA SUL GRA E SUL TRATTO

URBANO DELLA A24, NESSUN PARTICOLARE IMPEDIMENTO IN CITTA’

ALLE 8:30 10 MILA PERSONE CORRERANNO LA VENTICINQUESIMA EDIZIONE DELLA

MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA

CON PARTENZA E ARRIVO AI FORI IMPERIALI

IL PERCORSO DI 42 KM SI SNODA ATTRAVERSO LE VIE DEL CENTRO E DEL

QUARTIERE PRATI

ALLA MARATONA SI AFFIANCHERà LA STRACITTADINA DI 5 KM ALL’INTERNO DEL

CENTRO CON PARTENZA AI FORI IMPERIALI E ARRIVO AL CIRCO MASSIMO GIà DALLA

MEZZANOTTE SCATTEATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITà

DURANTE LA MANIFESTAZIONE è PREVISTA LA CHIUSURA SULLA METRO B DELLA

FERMATA COLOSSEO E MODIFICHE PER 70 LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO

