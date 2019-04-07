Traffico Roma del 07-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 07.20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE QUESTA DOMENICA MATTINA SUL GRA E SUL TRATTO
URBANO DELLA A24, NESSUN PARTICOLARE IMPEDIMENTO IN CITTA’
ALLE 8:30 10 MILA PERSONE CORRERANNO LA VENTICINQUESIMA EDIZIONE DELLA
MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA
CON PARTENZA E ARRIVO AI FORI IMPERIALI
IL PERCORSO DI 42 KM SI SNODA ATTRAVERSO LE VIE DEL CENTRO E DEL
QUARTIERE PRATI
ALLA MARATONA SI AFFIANCHERà LA STRACITTADINA DI 5 KM ALL’INTERNO DEL
CENTRO CON PARTENZA AI FORI IMPERIALI E ARRIVO AL CIRCO MASSIMO GIà DALLA
MEZZANOTTE SCATTEATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITà
DURANTE LA MANIFESTAZIONE è PREVISTA LA CHIUSURA SULLA METRO B DELLA
FERMATA COLOSSEO E MODIFICHE PER 70 LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma