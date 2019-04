Traffico Roma del 07-04-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 08.20 I.V.

SI CORRE OGGI LA VENTICINQUESIMA EDIZIONE DELLA MARATONA INTERNAZIONALE DI

ROMA SU UN PERCORSO DI 42 KM TRA LE VIE DEL CENTRO E DEL RIONE PRATI; PER

LASCIARE SPAZIO ALLA GARA SULLA METRO B LA STAZIONE DI COLOSSEO SARÀ

CHIUSA; 65 LINEE TRA BUS E TRAM SARANNO DEVIATE O LIMITATE NEI LORO

PERCORSI, ALTRE 7 SARANNO TEMPORANEMANTE SOSPESE.

ALLA FIERA DI ROMA ULTIMO GIORNO DI ROMICS: IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL

FUMETTO, TRENITALIA PER LA GIORNATA ODIERNA POTENZIA L’OFFERTA SUI

COLLEGAMENTI DELLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO AEROPORTO CON 20 CORSE IN PIÙ 9

DA ROMA E 11 DA FIUMICINO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO

A TESTACCIO SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA MARMORATA PER UN INCIDENTE

AVVENUTO IN PIAZZA DELL’EMPORIO

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE

DELLA TANGENZIALE: SI TRATTA ANCHE QUI DI INCIDENTE

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE

CARREGGIATE E SULLE RETSANTI CONSOLARI

