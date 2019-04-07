Traffico Roma del 07-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 08.20 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SI CORRE OGGI LA VENTICINQUESIMA EDIZIONE DELLA MARATONA INTERNAZIONALE DI
ROMA SU UN PERCORSO DI 42 KM TRA LE VIE DEL CENTRO E DEL RIONE PRATI; PER
LASCIARE SPAZIO ALLA GARA SULLA METRO B LA STAZIONE DI COLOSSEO SARÀ
CHIUSA; 65 LINEE TRA BUS E TRAM SARANNO DEVIATE O LIMITATE NEI LORO
PERCORSI, ALTRE 7 SARANNO TEMPORANEMANTE SOSPESE.
ALLA FIERA DI ROMA ULTIMO GIORNO DI ROMICS: IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
FUMETTO, TRENITALIA PER LA GIORNATA ODIERNA POTENZIA L’OFFERTA SUI
COLLEGAMENTI DELLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO AEROPORTO CON 20 CORSE IN PIÙ 9
DA ROMA E 11 DA FIUMICINO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO
A TESTACCIO SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA MARMORATA PER UN INCIDENTE
AVVENUTO IN PIAZZA DELL’EMPORIO
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE
DELLA TANGENZIALE: SI TRATTA ANCHE QUI DI INCIDENTE
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE
CARREGGIATE E SULLE RETSANTI CONSOLARI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma