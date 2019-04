Traffico Roma del 07-04-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 09:20 P.F.

SI STA CORRENDO LA XXV EDIZIONE DELLA MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA SU

UN PERCORSO DI 42 KM TRA LE VIE DEL CENTRO E DEL RIONE PRATI.

CHIUSA FINO A CESS ATE ESIGENZE SULLA LINEA METRO B LA STAZIONE COLOSSEO.

DEVIAZIONI O LIMITAZIONI DI PERCORSO PER 65 LINEE TRA BUS E TRAM.

ALLA FIERA DI ROMA ULTIMO GIORNO PER ROMICS IL FESTIVAL INTERNAZIONALE

DEL FUMETTO.

PER L’OCCASIONE TRENITALIA HA POTENZIATO L’OFFERTA DEI COLLEGAMENTI

DELLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO AEROPORTO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SITUAZIONE AL MOMENTO TRANQUILLA SULLA RETE

VIARIA CITTADINA.

CHIUSA PER UNA VORAGINE VIA LUDOVICO PAVONI ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEO

PERESTRELLO.

