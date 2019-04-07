Traffico Roma del 07-04-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 10:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SI CORRE SOTTO LA PIOGGIA LA XXV EDIZIONE DELLA MARATONA INTERNAZIONALE DI
ROMATRA LE VIE DEL CENTRO E DEL RIONE PRATI PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 42
KM TRA LE VIE PIÙ SUGGESTIVE DELLA CITTÀ ETERNA
SI CORRE ANCHE LA LA STRACITTADINA DI 5 KM ALL’INTERNO DEL CENTRO CON
PARTENZA AI FORI IMPERIALI E ARRIVO AL CIRCO MASSIMO
INEVITABILI LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ, CAMBIAMENTI ANCHE PER 70 LINEE
DEL TRASPORTO PUBBLICO, BUS E TRAM,; CHIUS INOLTRE LA FERMATA COLOSSEO
SULLA LINEA DELLA METRO B.
ULTIMO GIORNO ALLA FIERA DI ROMA PER VISITARE ROMICS, IL SALONE
INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. RICORDIAMO CHE TRENITALIA HA POTENZIATO
L’OFFERTA DEI COLLEGAMENTI DELLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO AEROPORTO.
C’È ANCHE CHI RAGGIUNGE LA FIERA IN AUTOMOBILE E CI SONO DEI RALLENTAMENTI
SUL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA DEL MARE E LO SV PER FIUMICINO IN
CARREGGIATA INTERNA
DUE INCIDENTI IN CITTÀ, POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA ANTRODOCO
ALL’ALTEZZA DI VIALE SOMALIA E SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE NEI PRESSI
DI PIAZZA EUGENIO BIFFI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma