Traffico Roma del 07-04-2019 ore 12:30

PER UN GUASTO TECNICO I TRENI DELLA LINEA METRO C DIRETTI A SAN GIOVANNI

NON EFFETTUANO LA FERMATA DI GARDENIE. IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA

STAZIONE MIRTI.

IN DIREZIONE PANTANO, LA FERMATA GARDENIE È ATTIVA

NOTEVOLE LA PORTATA DEI CAMBIAMENTI TEMPORANEI PER LA VIABILITÀ OGGI

INEVITABILI LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SULLE VIE DEL CENTRO E DEL RIONE

PRATI PER LA XXV EDIZIONE DELLA MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMATRA

UN PERCORSO COMPLESSIVO DI 42 KM TRA LE VIE PIÙ SUGGESTIVE DELLA CITTÀ

ETERNA. INEVITABILI CAMBIAMENTI ANCHE PER 70 LINEE DEL TRASPORTO

PUBBLICO, BUS E TRAM; SINO A CESSATE ESIGENZE CHIUSA, LO RICORDIAMO LA

FERMATA COLOSSEO SULLA LINEA DELLA METRO B.

SI CORRE ANCHE LA STRACITTADINA DI 5 KM ALL’INTERNO DEL CENTRO PARTITA

DAI FORI IMPERIALI E CON ARRIVO AL CIRCO MASSIMO

ULTIMO GIORNO ALLA FIERA DI ROMA PER VISITARE ROMICS, IL SALONE

INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. RICORDIAMO CHE TRENITALIA HA POTENZIATO IL

SERVIZIO DELLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO AEROPORTO, AMENTANDO IL NUMERO DEI

TRENI

C’È ANCHE CHI RAGGIUNGE LA FIERA IN AUTOMOBILE E CI SONO DEI RALLENTAMENTI

SUL RACCORDO ANULARE DALLA PONTINA ALL’USCITA PER FIUMICINO IN

CARREGGIATA INTERNA

INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN CITTÀ ANCHE SU VIA PRENESTINA ALL’INCROCIO

CON LA PALMIRO TOGLIATTI

RALLENTAMENTI INVECE NEL QUARTIERE NOMENTANO, SU VIA MAGLIANO SABINA PER LA

CHIUSURA DI VIA DI PRISCILLA TRA PIAZZA VESCOVIO E VIA MONTE DELLE GIOIE

