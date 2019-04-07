Traffico Roma del 07-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 12:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
PER UN GUASTO TECNICO I TRENI DELLA LINEA METRO C DIRETTI A SAN GIOVANNI
NON EFFETTUANO LA FERMATA DI GARDENIE. IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA
STAZIONE MIRTI.
IN DIREZIONE PANTANO, LA FERMATA GARDENIE È ATTIVA
NOTEVOLE LA PORTATA DEI CAMBIAMENTI TEMPORANEI PER LA VIABILITÀ OGGI
INEVITABILI LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SULLE VIE DEL CENTRO E DEL RIONE
PRATI PER LA XXV EDIZIONE DELLA MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMATRA
UN PERCORSO COMPLESSIVO DI 42 KM TRA LE VIE PIÙ SUGGESTIVE DELLA CITTÀ
ETERNA. INEVITABILI CAMBIAMENTI ANCHE PER 70 LINEE DEL TRASPORTO
PUBBLICO, BUS E TRAM; SINO A CESSATE ESIGENZE CHIUSA, LO RICORDIAMO LA
FERMATA COLOSSEO SULLA LINEA DELLA METRO B.
SI CORRE ANCHE LA STRACITTADINA DI 5 KM ALL’INTERNO DEL CENTRO PARTITA
DAI FORI IMPERIALI E CON ARRIVO AL CIRCO MASSIMO
ULTIMO GIORNO ALLA FIERA DI ROMA PER VISITARE ROMICS, IL SALONE
INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. RICORDIAMO CHE TRENITALIA HA POTENZIATO IL
SERVIZIO DELLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO AEROPORTO, AMENTANDO IL NUMERO DEI
TRENI
C’È ANCHE CHI RAGGIUNGE LA FIERA IN AUTOMOBILE E CI SONO DEI RALLENTAMENTI
SUL RACCORDO ANULARE DALLA PONTINA ALL’USCITA PER FIUMICINO IN
CARREGGIATA INTERNA
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN CITTÀ ANCHE SU VIA PRENESTINA ALL’INCROCIO
CON LA PALMIRO TOGLIATTI
RALLENTAMENTI INVECE NEL QUARTIERE NOMENTANO, SU VIA MAGLIANO SABINA PER LA
CHIUSURA DI VIA DI PRISCILLA TRA PIAZZA VESCOVIO E VIA MONTE DELLE GIOIE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma