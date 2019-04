Traffico Roma del 07-04-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 13:20 MR



PER UN GUASTO TECNICO I TRENI DELLA LINEA METRO C DIRETTI A SAN GIOVANNI

NON EFFETTUANO LA FERMATA DI GARDENIE. IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA

STAZIONE MIRTI.

IN DIREZIONE PANTANO, LA FERMATA GARDENIE È ATTIVA

RIPRISTINATE INVECE TUTTE LE 70 LINEE DEVIATE E LA FERMATA DELLA METRO B

COLOSSEO A SEGUITO DELLA MARATONA CHE SI È SVOLTA QUESTA MATTINA.

ULTIMO GIORNO ALLA FIERA DI ROMA PER VISITARE ROMICS, IL SALONE

INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. RICORDIAMO CHE TRENITALIA HA POTENZIATO IL

SERVIZIO DELLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO AEROPORTO, AUMENTANDO IL NUMERO DEI

TRENI

PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI

DIFFICOLTÀ

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA BREVI RALLENTAMENTI PER

INCIDENTE TRA LA VIA DEL MARE E L’USCITA PER LA ROMA FIUMICINO.

CODE A TRATTI SU VIA AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA STAZIONE

AURELIA PER INCIDENTE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

