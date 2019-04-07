Traffico Roma del 07-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 13:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
PER UN GUASTO TECNICO I TRENI DELLA LINEA METRO C DIRETTI A SAN GIOVANNI
NON EFFETTUANO LA FERMATA DI GARDENIE. IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA
STAZIONE MIRTI.
IN DIREZIONE PANTANO, LA FERMATA GARDENIE È ATTIVA
RIPRISTINATE INVECE TUTTE LE 70 LINEE DEVIATE E LA FERMATA DELLA METRO B
COLOSSEO A SEGUITO DELLA MARATONA CHE SI È SVOLTA QUESTA MATTINA.
ULTIMO GIORNO ALLA FIERA DI ROMA PER VISITARE ROMICS, IL SALONE
INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. RICORDIAMO CHE TRENITALIA HA POTENZIATO IL
SERVIZIO DELLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO AEROPORTO, AUMENTANDO IL NUMERO DEI
TRENI
PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI
DIFFICOLTÀ
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA BREVI RALLENTAMENTI PER
INCIDENTE TRA LA VIA DEL MARE E L’USCITA PER LA ROMA FIUMICINO.
CODE A TRATTI SU VIA AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA STAZIONE
AURELIA PER INCIDENTE IN DIREZIONE DEL CENTRO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma