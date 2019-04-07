Traffico Roma del 07-04-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 14:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO I TRENI DELLA LINEA METRO C DIRETTI A SAN
GIOVANNI NON EFFETTUANO AL MOMENTO LA FERMATA DI GARDENIE. IN ALTERNATIVA
SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE MIRTI.
MENTRE IN DIREZIONE PANTANO, LA FERMATA GARDENIE È ATTIVA
A SEGUITO DELLA MARATONA CHE SI È SVOLTA QUESTA MATTINA SONO STATE
RIPRISTINATE LE LINEE TRAM E BUS, ATTUALMENTE RESTANO SOLO DEVIAZIONI DI
PERCORSO SU ALCUNE LINEE.
RIAPERTA INVECE LA FERMATA DELLA METRO B COLOSSEO
ULTIMO GIORNO ALLA FIERA DI ROMA PER VISITARE ROMICS, IL SALONE
INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. RICORDIAMO CHE TRENITALIA HA POTENZIATO IL
SERVIZIO DELLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO AEROPORTO, AUMENTANDO IL NUMERO DEI
TRENI
PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ SULLA RETE CITTADINA NON CI SONO
PARTICOLARI DIFFICOLTÀ DA SEGNALARE
QUALCHE RALLENTAMENTO IN VIA CILICIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA IL BIVIO
PER LA VIA CRISTOFORO COLOMO E VIA LATINA IN DIREZIONE DEL CENTRO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma