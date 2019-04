Traffico Roma del 07-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 15:20 MR



A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO I TRENI DELLA LINEA METRO C DIRETTI A SAN

GIOVANNI NON EFFETTUANO AL MOMENTO LA FERMATA DI GARDENIE. IN ALTERNATIVA

SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE MIRTI.

MENTRE IN DIREZIONE PANTANO, LA FERMATA GARDENIE È ATTIVA

A SEGUITO DELLA MARATONA CHE SI È SVOLTA QUESTA MATTINA SONO STATE

RIPRISTINATE LE LINEE TRAM E BUS, ATTUALMENTE RESTANO SOLO DEVIAZIONI DI

PERCORSO SU ALCUNE LINEE.

RIAPERTA INVECE LA FERMATA DELLA METRO B COLOSSEO

PER CHI PERCORRERÀ NELLE PROSSIME ORE LA A24 ROMA TERAMO SONO POSSIBILI

DISAGI AL CASELLO DI ROMA EST A CAUSA DI UNO SCIOPERO DEL PERSONALE TRA LE

18 E LE 20, I VARCHI CON PAGAMENTO MANUALE POTRANNO ESSERE CHIUSI PER

L’ASSENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE. RIMARRANNO APERTI INVECE

I VARCHI CON CASSA AUTOMATICA.

PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ SULLA RETE CITTADINA NON CI SONO

PARTICOLARI DISAGI

AD ECCEZIONE DI UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA

DELLA SCUOLA GERMANICA SEGNALATI BREVI RALLENTAMENTI.

