Traffico Roma del 07-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 16:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
RISOLTO IL GUASTO TECNICO ALLA FERMATA GARDENIE DELLA METRO C DIREZIONE SAN
GIOVANNI, QUINDI LA FERMATA È NUOVAMENTE ATTIVA PER LA SALITA E DISCESA DEI
VIAGGIATORI.
RICORDIAMO CHE ALLE 18.00 SI DISPUTERÀ L’INCOLTRO DI CALCIO PER IL
CAMPIONATO DI SERIE A LAZIO-SASSUOLO PRESSO LO STADIO OLIMPICO PREVISTI
QUINDI RALLENTAMENTI E DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA ADIACENTE LO
STADIO.
PER CHI PERCORRERÀ NELLE PROSSIME ORE LA A24 ROMA TERAMO SONO POSSIBILI
DISAGI AL CASELLO DI ROMA EST A CAUSA DI UNO SCIOPERO DEL PERSONALE TRA LE
18 E LE 20, I VARCHI CON PAGAMENTO MANUALE POTRANNO ESSERE CHIUSI PER
L’ASSENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE. RIMARRANNO APERTI INVECE
I VARCHI CON CASSA AUTOMATICA.
PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ IN CITTÀ NON SI REGISTRANO PARTICOLARI
DISAGI….
TRAFFICO INTENSO SU LUNGOTEVERE DA LUNGOTEVERE DEI SANGALLO FINO A
LUNGOTEVERE IN AUGUSTA IN DIREZIONE FLAMINIO
INFINE UN INCIDENTE IN VIA LUIGI STIPA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DELLA ROMA
FIUMICINO DI PONTE GALERIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma