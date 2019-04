Traffico Roma del 07-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 16:20 MR



RISOLTO IL GUASTO TECNICO ALLA FERMATA GARDENIE DELLA METRO C DIREZIONE SAN

GIOVANNI, QUINDI LA FERMATA È NUOVAMENTE ATTIVA PER LA SALITA E DISCESA DEI

VIAGGIATORI.

RICORDIAMO CHE ALLE 18.00 SI DISPUTERÀ L’INCOLTRO DI CALCIO PER IL

CAMPIONATO DI SERIE A LAZIO-SASSUOLO PRESSO LO STADIO OLIMPICO PREVISTI

QUINDI RALLENTAMENTI E DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA ADIACENTE LO

STADIO.

PER CHI PERCORRERÀ NELLE PROSSIME ORE LA A24 ROMA TERAMO SONO POSSIBILI

DISAGI AL CASELLO DI ROMA EST A CAUSA DI UNO SCIOPERO DEL PERSONALE TRA LE

18 E LE 20, I VARCHI CON PAGAMENTO MANUALE POTRANNO ESSERE CHIUSI PER

L’ASSENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE. RIMARRANNO APERTI INVECE

I VARCHI CON CASSA AUTOMATICA.

PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ IN CITTÀ NON SI REGISTRANO PARTICOLARI

DISAGI….

TRAFFICO INTENSO SU LUNGOTEVERE DA LUNGOTEVERE DEI SANGALLO FINO A

LUNGOTEVERE IN AUGUSTA IN DIREZIONE FLAMINIO

INFINE UN INCIDENTE IN VIA LUIGI STIPA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DELLA ROMA

FIUMICINO DI PONTE GALERIA.

