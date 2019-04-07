Traffico Roma del 07-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 17:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CIRCOLAZIONE TUTTO SOMMATO SENZA PARTICOLARI CRITICITÀ QUESTO POMERIGGIO
NELLA CAPITALE
RICORDIAMO CHE ALLE 18.00 SI DISPUTERÀ L’INCOLTRO DI CALCIO PER IL
CAMPIONATO DI SERIE A LAZIO-SASSUOLO PRESSO LO STADIO OLIMPICO
E QUINDI SONO PRENSENTI INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA A PARTIRE
DA VIA TIBURTINA FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
INCIDENTE CON CODE SU VIADOTTO DEL GIUBILEO ALTEZZA LABARO IN DIREZIONE DEL
CENTRO.
CODE SEMPRE IN INGRESSO A ROMA SULLA ROMA FIUMICINO IN PROSSIMITÀ DELLO
SVINCOLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
E RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA
PER CHI PERCORRERÀ NELLE PROSSIME ORE LA A24 ROMA TERAMO SONO POSSIBILI
DISAGI AL CASELLO DI ROMA EST A CAUSA DI UNO SCIOPERO DEL PERSONALE TRA LE
18 E LE 20, I VARCHI CON PAGAMENTO MANUALE POTRANNO ESSERE CHIUSI PER
L’ASSENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE. RIMARRANNO APERTI INVECE
I VARCHI CON CASSA AUTOMATICA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma