Traffico Roma del 07-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 18:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CODE PER INCIDENTE SU VIADOTTO DEL GIUBILEO 2000 ALTEZZA LABARO IN
DIREZIONE DEL CENTRO.
CODE SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ SULLA ROMA FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E
IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE.
SI STA IN CODA ANCHE SU VIA PONTINA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI
TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA E RPOSEGUENDO VERSO L’EUR A SEGUITO DI UN
INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLERANO
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA
E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE CODE TRA VIA PRENESTINA E VIALE
CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
A SEGUITO DI UN INCENDIO È STATA CHIUSA AL TRAFFICO VIA LAURENTINA IN
PROSSIMITÀ DI VIA CASAMARI.
INFINE UN INFORMAZIONE PER CHI SI TROVA A PERCORRERE LA A24 ROMA TERAMO
SONO POSSIBILI DISAGI AL CASELLO DI ROMA EST A CAUSA DI UNO SCIOPERO DEL
PERSONALE FINO ALLE ORE 20 DI QUESTA SERA, I VARCHI CON PAGAMENTO MANUALE
POTRANNO ESSERE CHIUSI PER L’ASSENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA
RISCOSSIONE. RIMARRANNO APERTI INVECE I VARCHI CON CASSA AUTOMATICA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma