Traffico Roma del 07-04-2019 ore 18:30

CODE PER INCIDENTE SU VIADOTTO DEL GIUBILEO 2000 ALTEZZA LABARO IN

DIREZIONE DEL CENTRO.

CODE SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ SULLA ROMA FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E

IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE.

SI STA IN CODA ANCHE SU VIA PONTINA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI

TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA E RPOSEGUENDO VERSO L’EUR A SEGUITO DI UN

INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLERANO

RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA

E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE CODE TRA VIA PRENESTINA E VIALE

CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

A SEGUITO DI UN INCENDIO È STATA CHIUSA AL TRAFFICO VIA LAURENTINA IN

PROSSIMITÀ DI VIA CASAMARI.

INFINE UN INFORMAZIONE PER CHI SI TROVA A PERCORRERE LA A24 ROMA TERAMO

SONO POSSIBILI DISAGI AL CASELLO DI ROMA EST A CAUSA DI UNO SCIOPERO DEL

PERSONALE FINO ALLE ORE 20 DI QUESTA SERA, I VARCHI CON PAGAMENTO MANUALE

POTRANNO ESSERE CHIUSI PER L’ASSENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA

RISCOSSIONE. RIMARRANNO APERTI INVECE I VARCHI CON CASSA AUTOMATICA.

