Traffico Roma del 07-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 19:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO IN CITTà SULLA ROMA FIUMICINO TRA
PONTE GALERIA E IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE.
SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDNETE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI IN DIREZIONE CENTRO CITTA’.
BREVI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA
E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE CODE TRA VIA PRENESTINA E VIALE
CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
INFINE UN INFORMAZIONE PER CHI SI TROVA A PERCORRERE LA A24 ROMA TERAMO
SONO POSSIBILI DISAGI AL CASELLO DI ROMA EST A CAUSA DI UNO SCIOPERO DEL
PERSONALE FINO ALLE ORE 20 DI QUESTA SERA, I VARCHI CON PAGAMENTO MANUALE
POTRANNO ESSERE CHIUSI PER L’ASSENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA
RISCOSSIONE. RIMARRANNO APERTI INVECE I VARCHI CON CASSA AUTOMATICA.
PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma