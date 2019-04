Traffico Roma del 07-04-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 19:20 SS



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO IN CITTà SULLA ROMA FIUMICINO TRA

PONTE GALERIA E IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE.

SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDNETE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI IN DIREZIONE CENTRO CITTA’.

BREVI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA

E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE CODE TRA VIA PRENESTINA E VIALE

CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

INFINE UN INFORMAZIONE PER CHI SI TROVA A PERCORRERE LA A24 ROMA TERAMO

SONO POSSIBILI DISAGI AL CASELLO DI ROMA EST A CAUSA DI UNO SCIOPERO DEL

PERSONALE FINO ALLE ORE 20 DI QUESTA SERA, I VARCHI CON PAGAMENTO MANUALE

POTRANNO ESSERE CHIUSI PER L’ASSENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA

RISCOSSIONE. RIMARRANNO APERTI INVECE I VARCHI CON CASSA AUTOMATICA.

PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma