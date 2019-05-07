Traffico Roma del 07-05-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDì’ 7 MAGGIO ORE 7:20 M.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
PRIMI RALLENTAMENTI SI REGISTRANO SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E
VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.
CODE SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE
VERSO ROMA.
INCOLONNATO IL TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR
CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.
SU VIA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI
VERSO IL CENTRO
CODE SULLA TANTENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
INCIDENTE SU VIA MATTIA BATTISTINI IN PROSSIMITÀ DI VIA BOCCEA, CODE E
RIPERCUSSIONI NELL’AREA CIRCOSTANTE.
LUNGO VIA AURELIA, CODE PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DA VIA DELLA
MONACHINA FINO ALLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO,
RICORDIAMO CHE FINO AL 10 MAGGIO NEL CENTRO CONGRESSUALE IN VIA NICOLA
LOMBARDI, SI STA SVOLGENDO UN EVENTO PER CUI È PREVISTO L’AFFLUSSO DI
NUMEROSI PARTECIPANTI.
SI STA SVOLGENDO AL FORO ITALICO, LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI BNL
D’ITALIA. NUMEROSE LE DISIPLINE DI TRAFFICO IN ZONA, IN PARTICOLAR MODO SUL
LUNGOTEVERE CADORNA E PIAZZALE MARESCIALLO DIAZ.
SI PUO’ RAGGIUNGERE L’AREA ATTRAVERSO NUMEROSE LINEE BUS O SCENDENDO ALLA
FERMATA FLAMINIO DELLA LINEA A E POI UTILIZZANDO IL TRAM 2 VERSO PIAZZA
MANCINI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma