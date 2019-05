Traffico Roma del 07-05-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 7:50 ec

CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E PONTINA

ANCHE PER INCIDENTE . SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA

AURELIA E PISANA E TRA LO SV DELLA A24 E CENTRALE DEL LATTE

CODE SULLA DIRAMAZIONE DELLA A1 TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE

VERSO ROMA.

TRAFFICO IN CODA SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

INCIDENTE SU VIA MATTIA BATTISTINI IN PROSSIMITÀ DI VIA BOCCEA, CODE E

RIPERCUSSIONI NELL’AREA CIRCOSTANTE.

DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASILINA , AVVENUTO IN ZONA TORRE

MAURA , POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO

LUNGHE CODE SU VIA AURELIA DA VIA DELLA MONACHINA VERSO IL CENTRO PER UN

COPNCORSO PUBBLICO CHE IN QUESTI GIORNI SI SVOLGERÀ PRRSSO IL POLO

CONGRESSUALE DI ZONA

