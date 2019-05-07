Traffico Roma del 07-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 7:50 ec
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E PONTINA
ANCHE PER INCIDENTE . SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA
AURELIA E PISANA E TRA LO SV DELLA A24 E CENTRALE DEL LATTE
CODE SULLA DIRAMAZIONE DELLA A1 TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE
VERSO ROMA.
TRAFFICO IN CODA SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
INCIDENTE SU VIA MATTIA BATTISTINI IN PROSSIMITÀ DI VIA BOCCEA, CODE E
RIPERCUSSIONI NELL’AREA CIRCOSTANTE.
DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASILINA , AVVENUTO IN ZONA TORRE
MAURA , POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO
LUNGHE CODE SU VIA AURELIA DA VIA DELLA MONACHINA VERSO IL CENTRO PER UN
COPNCORSO PUBBLICO CHE IN QUESTI GIORNI SI SVOLGERÀ PRRSSO IL POLO
CONGRESSUALE DI ZONA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma