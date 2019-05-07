Traffico Roma del 07-05-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 08:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA ROMA NORD E
TIBURTINA, PIÙ AVANTI CODE PER TRAFFICO E INCIDENTE TRA CASILINA E
PONTINA . SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA TRIONFALE E PESCACCIO, TRA
LO SV PER FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
TRAFFICO IN CODA SULLA TANTENZIALE EST TRA MONTI TIBURTINI E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. COE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI
DALLO SV DELLA A24
DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASILINA , AVVENUTO IN ZONA TORRE
MAURA , POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO
LUNGHE CODE SU VIA AURELIA DA VIA DELLA MONACHINA VERSO IL CENTRO PER UN
CONCORSO PUBBLICO CHE IN QUESTI GIORNI SI SVOLGERÀ PRESSO IL POLO
CONGRESSUALE DI ZONA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma