Traffico Roma del 07-05-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 09:50 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
ANCORAMOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA,
TRA ROMA NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. SULLA CARREGGIATA
ESTERNA CODE PISANA E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
CODE INVECE TRA PISANA E AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA PER DIFFICOLTÀ DI
IMMISSIONE SU VIA AURELIA DOVE CI SONO FILE DA MALAGROTTA VERSO IL
CENTRO. LO RICORDIAMO IN QUESTI GIORNI SI SVOLGERANNO DELLE PROVE DI UN
CONCORSO PUBBLICO PRESSO IL POLO CONGRESSUALE DI ZONA
TRAFFICO IN CODA SULLA TANGENZIALE EST TRA NOMENTANAE LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI
SU VIALE CASTRENSE
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI VERSO LA
TANGENZIALE
LUNGHE CODE ANCHE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO DA PONTE GALERIA A VIA
DELLA MAGLIANA
CODE INFINE SULLA SALARIA PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA , PER
LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE DEL CENTRO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma