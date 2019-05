Traffico Roma del 07-05-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 09:50 EC

ANCORAMOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA,

TRA ROMA NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. SULLA CARREGGIATA

ESTERNA CODE PISANA E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA

CODE INVECE TRA PISANA E AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA PER DIFFICOLTÀ DI

IMMISSIONE SU VIA AURELIA DOVE CI SONO FILE DA MALAGROTTA VERSO IL

CENTRO. LO RICORDIAMO IN QUESTI GIORNI SI SVOLGERANNO DELLE PROVE DI UN

CONCORSO PUBBLICO PRESSO IL POLO CONGRESSUALE DI ZONA

TRAFFICO IN CODA SULLA TANGENZIALE EST TRA NOMENTANAE LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI

SU VIALE CASTRENSE

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI VERSO LA

TANGENZIALE

LUNGHE CODE ANCHE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO DA PONTE GALERIA A VIA

DELLA MAGLIANA

CODE INFINE SULLA SALARIA PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA , PER

LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE DEL CENTRO

