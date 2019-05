Traffico Roma del 07-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 11:20 EC

BUONGIORNO



MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, DEI RALLENTAMENTI

SONO SEGNALATI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI

CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E LA GALLERIA GIOVANNI

XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.



INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 , CON CODE TRA TOR CERVARA

E VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE

LUNGHE CODE ANCHE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO DALLO SV DEL RACCORDO

ANULARE E VIA DELLA MAGLIANA

CODE INFINE SULLA SALARIA PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA , PER

LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE DEL CENTRO

